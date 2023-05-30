Участники СВО и члены их семей могут подать документы в учебный центр Минобороны РФ

13:04, 29 мая 2023, ПАИ

В целях реализации государственной программы по социальной защите военнослужащих, участников специальной военной операции и членов их семей, членов семей мобилизованных граждан и добровольцев, в том числе погибших при исполнении воинского долга, Федеральное государственное казенное военное профессиональное образовательное учреждение «183 учебный центр» Министерства обороны Российской Федерации (Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, дом 24/50) в 2023 году проводит внеконкурсный набор курсантов из числа лиц указанных категорий для обучения по программам подготовки специалистов со средним профессиональным образованием со сроком обучения 2 года 9 месяцев и выдачей дипломов государственного образца.

Обучение осуществляется по специальностям: летательные аппараты и авиационные двигатели; авиационное оборудование; радиоэлектронное оборудование летательных аппаратов; авиационное вооружение.

Зачисление курсантов в ФГКВПОУ «183 учебный центр» МО РФ производится на основании аттестатов о полном среднем образовании без учета результатов ЕГЭ. Кандидаты на поступление, не относящиеся к льготным категориям, зачисляются в ФГКВПОУ «183 учебный центр» МО РФ по результатам профессионально-психологического отбора и конкурса аттестатов о среднем образовании.

Приём документов от кандидатов на поступление осуществляется до 28 июля 2023 года. Информацию о правилах приема в ФГКВПОУ «183 учебный центр» МО РФ в 2023 году можно получить по телефонам: 8(863)245-02-94, 8-961-3-270-270, 8-938-133-06-36, адрес эл. почты: uc-vks@mail.ru или на официальном сайте учебного центра https://183uc.mil.ru.