11 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

13:56, 29 мая 2023, ПАИ

11 единиц оружия и 21 патрон изъяли сотрудники Росгвардии в Псковской области с 22 по 28 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего росгвардейцы провели 37 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан и выявили три административных правонарушения.

Псковичам напомнили, что при истечении срока разрешения на хранение и ношение оружия необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.