Строитель скейт-парка возместит убытки Псковскому горводоканалу из-за повреждённого водопровода

14:17, 29 мая 2023, ПАИ

Суд удовлетворил требования Горводоканала о взыскании убытков, возникших в связи с повреждением водоотвода во время строительства скейт-парка на Запсковье. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Водоотвод повредили работники ООО «РосДорСтрой» при производстве земляных работ у дома № 92 на улице Леона Поземского. В результате образовалась протечка водопроводной воды.

Ремонтная бригада Горводоканала вынужденно перекрыла воду, оставив часть жилых домов на улицах Леона Поземского, Текстильной, Старотекстильной и Шоссейной без водоснабжения.

В результате повреждения водопровода истец понёс убытки, в состав которых вошли: 12 777 рублей 26 копеек – потери энергоресурса, 6 127 рублей 87 копеек – затраты на подвоз питьевой воды в дома, оставшиеся без холодного водоснабжения по причине аварийной ситуации, 12 624 рубля 12 копеек – работы по отключению/включению сети водопровода.

Суд признал требования обоснованными и удовлетворил их в полном объёме.