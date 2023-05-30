Пешеходный переход обустроили на улице Советской Армии в Пскове

13:37, 29 мая 2023, ПАИ

Пешеходный переход за железнодорожным переездом на улице Советской Армии обустроили в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«В прошлом году при ремонте тротуаров сделали подходы к нему, а сейчас установили дорожные знаки и нанесли зебру. Частично эти работы выполнены в рамках контракта на обновление дорожной разметки на улицах Пскова. Подрядчик наносит сплошные и пунктирные линии, продольные шумовые полосы, «вафельницы», дублирующие знаки, искусственные дорожные неровности, стоп-линии, пешеходные переходы», - отметил Борис Елкин.

По его словам, в работе используют термопластик со светоотражающими элементами. «Работают вручную и с помощью специализированной техники. В контракт также входит демаркировка старого пластика», - заключил глава города.