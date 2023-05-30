Профилактику АЧС обсуждают в медиацентре правительства Псковской области
Пресс-конференция, посвящённая профилактике африканской чумы свиней на территории Псковской области, проходит в медиацентре правительства Псковской области.
Как регион противостоит АЧС, какие меры принимают ветеринарные службы области, все ли предприятия региона готовы к защите своих территорий, какие меры должны принимать личные подсобные хозяйства, чтобы не пострадать от чумы свиней?
Об этом расскажет председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.
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30 мая 2023
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