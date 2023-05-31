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Общество

Июнь: месяц дерзких и смелых

Представляем вам астрологический прогноз на первый летний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Июнь предоставит благоприятные возможности проявиться тем людям, кто не боится публичной деятельности, готов показаться во всей красе, привлечь внимание к своей персоне и продуктам своего труда. Оборотная сторона этого процесса – пускание пыли в глаза, много информации, которая приукрашивает действительность. Поэтому универсальный совет для всех: осторожнее, за красивым фантиком может оказаться не очень вкусная конфета. Это касается как деловой жизни, так и любовной сферы.

Июнь – хороший месяц, чтобы больше выходить в свет, знакомиться, общаться, заводить новые связи. На публичных и светских мероприятиях есть все шансы завязать перспективные деловые и дружеские знакомства. Подчеркну еще раз, главное, не стесняться.

Самое начало месяца, период с 1 по 4 июня, очень благоприятно для старта творческих проектов, особенно в сфере искусства, моды, дизайна, музыки. Также это время очень хорошо для творческой работы – приход музы гарантирован. Она дарит не только вдохновение, но и оригинальные креативные идеи. Не исключена и неожиданная романтическая влюбленность буквально с первого взгляда.

Однако для уже сложившихся пар, у которых есть проблемы в отношениях, первые две недели месяца будут сложными. Возможны ссоры и конфликты на почве ревности, подозрительности, обострение имеющихся противоречий. В самых сложных случаях может быть поставлена окончательная точка. Также в этот период нежелательны рискованные финансовые операции.

Полнолуние на оси Стрелец – Близнецы 4 июня может подсветить нам понимание своих целей в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Также день хорошо подходит для планирования путешествий. Если у вас есть незавершенные дела, связанные с обучением, оформлением своего блога или интеллектуального продукта, сдачей экзаменов, написанием работ, поездками, переговорами, следующие за полнолунием две недели очень хороши для их упаковки, доведения до ума либо полного завершения.

А совершенно новые дела и проекты стоит начинать уже после новолуния 18 июня. Если ваши дела четко спланированы и продуманы, есть все шансы для успешного старта и развития на долгий срок. Период также хорош для укрепления собственного авторитета, статуса, репутации. Действия, совершенные сейчас, могут положительно откликнуться в долгосрочной перспективе.

С 17 июня Сатурн разворачивается в ретроградное движение, но замедляться начинает еще несколькими днями раньше. Если сейчас вы находитесь в процессе оформления сделок с недвижимостью или земельных участков, решаете вопросы, связанные со строительством или реорганизацией бизнеса, ждете повышения по службе, лучше успевать до середины июня. Потом все эти процессы могут существенно замедлиться. Самый медленный в этом смысле период, когда дела буквально зависают, это с 12 до 23 июня. В это время вообще не стоит начинать оформление каких-либо документов.

Сатурн – планета социальная и больше влияет на общественные процессы. Вы можете ощутить влияние его ретроградности, только если в вашем индивидуальном гороскопе Сатурн занимает выделенное положение. Сатурн ретроградит каждый год по нескольку месяцев. В целом в такие периоды стоит ожидать доработки и изменения законов, реорганизации некоторых государственных и социальных институтов. Крупные чиновники в это время чаще лишаются своих постов. Если ваше положение в системе неустойчиво, стоит быть более внимательным и подстелить соломки.

Третью декаду месяца можно охарактеризовать как непредсказуемую. В этот период на небе сразу несколько неблагоприятных аспектов, которые формируют напряженный фон. Высока вероятность аварий, травм. Если у вас есть экстремальные увлечения, позаботьтесь о двойной страховке. Этот же совет можно применить и к деловой жизни, возрастают риски принятия неверных решений, действия партнеров и конкурентов становится труднее просчитать. Однако, кто не рискует, тот не пьет шампанское.

Это неблагоприятный период для того, чтобы брать кредиты и давать деньги в долг.

Но в целом июнь не такой напряженный месяц, как май, и дает больше благоприятных возможностей. Особенно если у вас ярко выражена индивидуальность и есть внутренние опоры.

Наталья Баранова
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