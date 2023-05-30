О новых проектах Пушкинского заповедника рассказал его директор

20:17, 29 мая 2023, ПАИ

Музей-заповедник А. С. Пушкина представит новые проекты уже в этом году. Среди них уникальная интерактивная экскурсия по «Тропе блаженного пастушка Тимофея» в Пушкинских Горах. Об этом рассказал директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Музей не даёт уснуть. Музей стремится всегда изобретать что-то новое. Среди новых проектов у нас важное место занимает развитие темы интерактивных экскурсий», — подчеркнул гость медиацентра.

Он также отметил, что на экскурсионном маршруте предполагается осветить тему истории Пушкиногорья, в первую очередь историю основания Успенского Святогорского монастыря и Пушкинского заповедника. Путешествующие по Пушкинской тропе узнают «что растёт, цветёт и украшает Пушгоры», отметил Георгий Василевич. Рассказывающие об этом информационные стенды будут размещены вдоль маршрута экскурсии по Пушкинской тропе. Специальные возможности предусмотрены и для тех, кто использует электронный формат экскурсий — гид в телефоне.

Музей также реализует уникальный иммерсивный проект, который будет интересен молодёжи. В ходе таких экскурсии предлагается воспользоваться современными беспроводными стереонаушниками, которые передают пятиканальный оригинальный звук.

«Многоканальные наушники помогают создать особую атмосферу и доносят информацию разными способами до тех, кто участвует в этой экскурсии», — отметил директор Пушкинского заповедника.

По словам Георгия Василевича, эти проекты должны заработать к концу июня.

Кроме того, готовится «принципиально новая технически насыщенная экспозиция», посвящённая пушкинскому ландшафту. Она будет располагаться в нижней анфиладе залов научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Экспозиция будет включать художественные работы из фондов музея. «Затем, чтобы понять, что вторая часть коллекции Пушкинского заповедника — это ландшафт, который в культурный обиход ввёл Пушкин», — заключил Георгий Василевич.