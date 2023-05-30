Международная конференция «Москва – Третий Рим» проходит в Пскове

15:49, 29 мая 2023, ПАИ

Второй день IX Международной научной конференции «Москва – Третий Рим» проходит сегодня в Псковском музее-заповеднике. Мероприятие посвящено обсуждению вопросов об истоках российской государственности и её конкретно-исторических формах на разных этапах развития, о древних и средневековых державах предшествующих эпох. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В конференции принимают участие кандидат юридических наук, председатель попечительского совета института «Царьград» Константин Малофеев, доктор социологических и политических наук, директор института «Царьград» Александр Дугин, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, представители Псковской епархии, Центра палеонтологических исследований и Псковского государственного университета.

«Сегодня перед политиками, историками, музейщиками стоят очень важные задачи – осмыслить роль нашего государства в общемировой истории, а также объяснить то, что наша самоидентичность, культура, история – это наше огромное достояние. Я думаю, что эта конференция будет постоянной, это очень важно! Очень бы хотелось надеяться, что в ней будут участвовать не только великие мужи, специалисты историки, но и молодёжь», – отметила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В рамках пленарного заседания второго дня работы конференции, которое проходит в Поганкиных палатах Псковского музея, свой доклад «500 лет письма инока Филофея» представил кандидат юридических наук, председатель попечительского совета института «Царьград» Константин Малофеев.

«Третий Рим» – это наша миссия, это то, благодаря чему Россия сплотилась, стала при Иване Грозном многонациональным государством, потом при Петре I империей и, наконец, той Российской Федерацией, в которой мы сейчас живём. Если бы «Третий Рим» не прозвучал, то ни о каком многонациональном государстве говорить было бы нельзя. Наша научная конференция посвящена тому, чтобы возобновить, огранить, придать больше красок, больше глубины, рассказать о большем количестве фактов, связанных с этой философской политической концепцией для того, чтобы мы, граждане России, могли гордиться нашей Родиной, её корнями, её великим историческим прошлым», – подчеркнул Константин Малофеев.

Один из организаторов конференции – заместитель директора по науке Центра палеонтологических исследований Денис Пежемский в качестве положительного фактора отметил расширение географии её участников.

«На конференции представлено большое количество городов России – география участников впечатляет. Также заявлены иностранные ученые из Казахстана, Белоруссии и Сербии. Мы постарались сохранить все смыслы, которые вкладывала основательница Спасо-Елеазаровского монастыря, матушка Мария, создавая эту конференцию. И я уверен, что масштаб идеи заслуживает самого пристального внимания со стороны научного сообщества», – сказал Денис Пежемский.

Конференция на площадке Псковского музея-заповедника будет работать в течение трёх дней. По итогам работы конференции избранные статьи будут опубликованы в ведущих профильных рецензируемых периодических изданиях.