Великолукские музыканты сыграют хиты 60–80-х годов на встрече воздухоплавателей

18:13, 29 мая 2023, ПАИ

Великолукские музыканты сыграют песни 60–80-х годов на XXVII Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Так, 12 июня пройдёт открытие встречи. В 17:00 детской театрализованной концертной программой «На небо за мечтой» свою работу начнёт летняя эстрада, а в 18:30 состоится торжественное открытие и представление участников встречи воздухоплавателей.

С 19:00 до 22:00 планируется концертная программа «По волнам нашей памяти», подготовленная в рамках мультиформатного арт-проекта «Многоголосье». «В ней прозвучат любимые хиты 60–80-х годов в исполнении легендарных великолукских музыкантов и групп. Они соберутся впервые за много лет, чтобы дать единственный в своём роде такой концерт», – отметили в пресс-службе.

Как рассказали в администрации, в этот день великолучан и гостей города ждёт насыщенная разнообразная культурная программа. Также на протяжении вечера будут работать дополнительные интерактивные площадки.