Народный артист РФ Владимир Свекольников станет наставником конкурса «Живое пушкинское слово»

16:13, 29 мая 2023, ПАИ

Наставником для участников открытого конкурса исполнителей стихов Пушкина «Живое пушкинское слово» станет народный артист России Владимир Свекольников, актёр, работающий в Псковском театре драмы 50 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Артист дал несколько советов псковичам, которые готовятся подать заявки. По его словам, главное – рассказать о том, что действительно близко самому исполнителю. «Я бы посоветовал всем участникам выбрать самые любимые, самые дорогие по содержанию и близкие по душевному складу стихи. Важно постараться понять, о чём хотел сказать Александр Сергеевич этим произведением, и от души передать это слушателю. Я надеюсь, что вы выберете стихотворения, которые вам действительно дороги и близки», – отметил он.

Напомним, что летом в Псковской области пройдёт открытый региональный конкурс по исполнению стихов Пушкина «Живое пушкинское слово». Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от десяти лет. Наставниками, которые будут готовить конкурсантов к финалу, выступят артисты Псковского театра драмы – народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Александр Овчаренко, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы Елена Обухова и артисты Великолукского драматического театра – Ирина Кругленко, Никита Шатов, Денис Кучерявый.

Наградой для победителей станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина.

Заявка должна включать заполненную анкету участника и видеозапись исполнения участником стихов Пушкина (не более 20 минут). Заявку необходимо прислать на электронную почту konkurs-std@drampush.ru с пометкой «Читаем и поем Пушкина». Подробнее о том, как подать заявку, можно прочесть на сайте Псковского театра.

Приём заявок уже стартовал и завершится 31 мая. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».