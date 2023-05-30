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Общество

Народный артист РФ Владимир Свекольников станет наставником конкурса «Живое пушкинское слово»

Наставником для участников открытого конкурса исполнителей стихов Пушкина «Живое пушкинское слово» станет народный артист России Владимир Свекольников, актёр, работающий в Псковском театре драмы 50 лет. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: здесь и далее пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина

Артист дал несколько советов псковичам, которые готовятся подать заявки. По его словам, главное – рассказать о том, что действительно близко самому исполнителю. «Я бы посоветовал всем участникам выбрать самые любимые, самые дорогие по содержанию и близкие по душевному складу стихи. Важно постараться понять, о чём хотел сказать Александр Сергеевич этим произведением, и от души передать это слушателю. Я надеюсь, что вы выберете стихотворения, которые вам действительно дороги и близки», – отметил он.

Напомним, что летом в Псковской области пройдёт открытый региональный конкурс по исполнению стихов Пушкина «Живое пушкинское слово». Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от десяти лет. Наставниками, которые будут готовить конкурсантов к финалу, выступят артисты Псковского театра драмы – народный артист РФ Владимир Свекольников, заслуженный артист РФ Сергей Попков, Александр Овчаренко, заведующая музыкальной частью в Псковском театре драмы Елена Обухова и артисты Великолукского драматического театра – Ирина Кругленко, Никита Шатов, Денис Кучерявый.

Наградой для победителей станет групповая поездка в Санкт-Петербург с экскурсией по городу и посещением музея-квартиры А. С. Пушкина.

Заявка должна включать заполненную анкету участника и видеозапись исполнения участником стихов Пушкина (не более 20 минут). Заявку необходимо прислать на электронную почту konkurs-std@drampush.ru с пометкой «Читаем и поем Пушкина». Подробнее о том, как подать заявку, можно прочесть на сайте Псковского театра.

Приём заявок уже стартовал и завершится 31 мая. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

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