Крупного должника отключили от газа в Пскове

15:58, 29 мая 2023, ПАИ

Очередной совместный рейд по должникам в частном секторе Пскова провели специалисты «Газпром газораспределение Псков» и «Газпром межрегионгаз Псков». Мероприятия проводят в отношении абонентов, которые систематически не платят за газ. Большинство из них ранее уже отключали за неуплату, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

В ходе рейда три абонента оплатили задолженность на общую сумму более 61 тысячи рублей и избежали отключения. Подача газа приостановлена одному абоненту с задолженностью более 28 тысяч рублей.

В «Газпром межрегионгаз Псков» напомнили, что для возобновления подачи газа после отключения абонентам необходимо полностью погасить задолженность, а также оплатить расходы по отключению и подключению к газораспределительной сети. В случае взыскания задолженности через суд также необходимо оплатить госпошлину.

«Отключение газоснабжения является крайней мерой. Призываем абонентов вовремя оплачивать квитанции, чтобы не копить долги. Если задолженностью уже сформировалась, следует обязательно обратиться в нашу абонентскую службу по месту жительства, чтобы урегулировать ситуацию», - отметила начальник службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.