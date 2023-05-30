Для псковичей организуют бесплатные автобусы на Пушкинский праздник в Михайловском

17:25, 29 мая 2023, ПАИ

Для псковичей организуют бесплатные автобусы на Пушкинский праздник в Михайловском. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Регистрация на бесплатный автобусный проезд до Пушкинских Гор на Дни пушкинской поэзии и русской культуры откроется на сайте orbilet.ru 30 мая в 10:00.

В учреждении отметили, что регистрация на обратный маршрут не нужна: «Ваша бронь будет действительна в обе стороны. Это значит, что вы возвращаетесь на том же автобусе. Время обратного отправления будет указано при бронировании».

Пять автобусов будут отправляться от ПсковГУ (улица Ленина, 1) до Пушкинских Гор.

Также два автобуса довезут зрителей из Великих Лук – они стартуют в 9:00 от Великолукского драматического театра.

В ТКД отметили, что будет организован подъезд к поляне в Михайловском на двух бесплатных шаттлах от автостанции Пушкинских Гор каждые 15 минут - с 11:00 до 20:00, отдельная регистрация не нужна.

Для гостей праздника, которые прибыли в Пушкинские Горы на своём транспорте, будет организован подъезд на бесплатном шаттле к поляне с перехватывающей парковки, отдельно регистрироваться не нужно.

Напомним, что Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Псковской области с 2 по 4 июня.