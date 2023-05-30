Проект «Билет в будущее» вошел в число лучших социнициатив по итогам прошлого года

16:29, 29 мая 2023, ПАИ

Проект «Билет в будущее» вошел в число лучших социальных проектов по итогам прошлого года и стал участником национальной премии «Наш вклад», получив официальный статус «Партнер национальных проектов».

Всего на премию поступило более 400 заявок от компаний из всех регионов страны. Экспертный отбор прошли 129 организаций. Все они стали финалистами и получили статус «Партнер национальных проектов». Участники премии «Наш вклад» запускают новые социальные инициативы, создают дополнительные рабочие места, поддерживают развитие предприятий, инвестируют в российскую экономику, помогают развитию образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта.

«Отдельно хочу поблагодарить некоммерческие организации, которые своей волонтерской деятельностью способствуют развитию культуры, образования, науки, экологии и здравоохранения. Постоянно проявляют заботу о старшем поколении и людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы видим, что почти половина участников премии – это именно некоммерческие организации. Они являются важным звеном в реализации социально значимых инициатив», – сказал первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

«Включение в национальную премию «Наш вклад» и получение статуса партнера национальных проектов – это признание проекта «Билет в будущее» в реализации ключевых показателей национального проекта «Образование» как результата совместной работы большой команды педагогов, ученых, методологов, аналитиков, партнеров по программе профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Благодаря проекту в 2022 году более 1,5 миллиона школьников приняли участие в мероприятиях проекта», - рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

В этом году проект «Билет в будущее» расширяет формат работы, делая программу профессиональной ориентации более доступной как для детей, так и для родителей. В частности, на платформе проекта появился первый профориентационный город для школьников – Профиград. В нем дети в формате игр, тестов, опросов и виртуальных профессиональных проб узнают о профессиях, которые востребованы на современном рынке труда, имеют возможность «примерить» на себя роль инженера-технолога, дизайнера, агронома, искусствоведа, ученого.

Для родителей откроют большой образовательный курс «Родители в теме» из пяти программных модулей. Родители познакомятся с перспективными отраслями российской экономики, ответят на вопрос: как оказать помощь ребенку в выборе профессиональной траектории, а самое главное, сделать этот выбор безболезненным, узнают о том, что из себя представляет система профессионального образования в России.

Сейчас региональные команды проекта проходят обучение в онлайн-школе для повышения профессиональных компетенций региональных операторов в работе с партнерами, организации профессиональных проб в регионах.

Одним из основных направлений работы проекта этого года также станет вовлечение партнеров в профориентационные практические мероприятия, в том числе за счет расширения фестивалей профессий, которые в этом году пройдут более чем в 11 регионах.