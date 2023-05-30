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Общество

Проект «Билет в будущее» вошел в число лучших социнициатив по итогам прошлого года

Проект «Билет в будущее» вошел в число лучших социальных проектов по итогам прошлого года и стал участником национальной премии «Наш вклад», получив официальный статус «Партнер национальных проектов».

Фото: пресс-служба Фонда гуманитарных проектов

Всего на премию поступило более 400 заявок от компаний из всех регионов страны. Экспертный отбор прошли 129 организаций. Все они стали финалистами и получили статус «Партнер национальных проектов». Участники премии «Наш вклад» запускают новые социальные инициативы, создают дополнительные рабочие места, поддерживают развитие предприятий, инвестируют в российскую экономику, помогают развитию образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта.

«Отдельно хочу поблагодарить некоммерческие организации, которые своей волонтерской деятельностью способствуют развитию культуры, образования, науки, экологии и здравоохранения. Постоянно проявляют заботу о старшем поколении и людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Мы видим, что почти половина участников премии – это именно некоммерческие организации. Они являются важным звеном в реализации социально значимых инициатив», – сказал первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

«Включение в национальную премию «Наш вклад» и получение статуса партнера национальных проектов – это признание проекта «Билет в будущее» в реализации ключевых показателей национального проекта «Образование» как результата совместной работы большой команды педагогов, ученых, методологов, аналитиков, партнеров по программе профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Благодаря проекту в 2022 году более 1,5 миллиона школьников приняли участие в мероприятиях проекта», - рассказал управляющий директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

В этом году проект «Билет в будущее» расширяет формат работы, делая программу профессиональной ориентации более доступной как для детей, так и для родителей. В частности, на платформе проекта появился первый профориентационный город для школьников – Профиград. В нем дети в формате игр, тестов, опросов и виртуальных профессиональных проб узнают о профессиях, которые востребованы на современном рынке труда, имеют возможность «примерить» на себя роль инженера-технолога, дизайнера, агронома, искусствоведа, ученого.

Для родителей откроют большой образовательный курс «Родители в теме» из пяти программных модулей. Родители познакомятся с перспективными отраслями российской экономики, ответят на вопрос: как оказать помощь ребенку в выборе профессиональной траектории, а самое главное, сделать этот выбор безболезненным, узнают о том, что из себя представляет система профессионального образования в России.

Сейчас региональные команды проекта проходят обучение в онлайн-школе для повышения профессиональных компетенций региональных операторов в работе с партнерами, организации профессиональных проб в регионах.

Одним из основных направлений работы проекта этого года также станет вовлечение партнеров в профориентационные практические мероприятия, в том числе за счет расширения фестивалей профессий, которые в этом году пройдут более чем в 11 регионах.

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