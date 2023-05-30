Комплекс для улучшения движения поврежденных нервов покажут зрителям «Первого Псковского»

17:40, 29 мая 2023, ПАИ

Новый, 20-й выпуск передачи «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» во вторник, 30 мая, в 7:30.

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказывает о самой тяжёлой группе пациентов – лежачих больных и больных с поражением центральной нервной системы, а также развеивает миф о невосстанавливающихся нервных клетках.

В программе специалисты показывают комплекс упражнений для улучшения движения поврежденных нервов и устранения болевых ощущений, который можно выполнять в домашних условиях.

Повтор выпуска программы «Секреты тела» смотрите в субботу в 9:50 на телеканале «Первый Псковский».