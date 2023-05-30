О санатории «Хилово» рассказали в эфире телеканала «Россия 1»

16:41, 29 мая 2023, ПАИ

Подробный рассказ о санатории «Хилово» прозвучал в эфире телеканала «Россия 1». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

Наталья Рекова, регулярно отдыхающая в санатории «Хилово», рассказала о здравнице в эфире передачи Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Выпуск был посвящён работе массовиков-затейников российских санаториев и вышел в эфир 27 мая в 18:00.

Рассказ о санатории «Хилово» начинается с 40 минуты 15 секунды эфира. Посмотреть передачу можно по ссылке https://smotrim.ru/video/2622114.