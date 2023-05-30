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Общество

Россельхозбанк запускает цифровой ресурс по селекции и генетике

Россельхозбанк запускает комплексный информационный ресурс, рассказывающий о достижениях российской селекции и генетики. На платформе товаров для сельхозтоваропроизводителей «Своё фермерство» пользователи смогут подобрать семена растений и породы животных от отечественных селекционных центров, ведущих научно-исследовательских учреждений и других проверенных поставщиков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

Фото: Россельхозбанк

Цифровой ресурс представит аграриям широкий спектр возможностей в области сельского хозяйства: от возможности выбора и приобретения семян и животных отечественной селекции до экспертных материалов и сервисных решений. Это делает ресурс по российскому импортозамещению и селекции уникальной информационной площадкой, позволяющей комплексно подойти к вопросу импортозамещения в сельском хозяйстве.

«Цель ресурса – облегчить поиск аналогов импортных семян и пород сельскохозяйственных животных и, соответственно, популяризовать достижения отечественных научных институтов в данной области. Российскими селекционерами уже наработана внушительная база селекционных семян, гибридов растений, а также пород животных, способных по своим свойствам, урожайности и продуктивности конкурировать с зарубежными разработками. Информацию об этих достижениях мы стремимся донести до каждого агрария, ведь это особенно актуально сейчас в рамках задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны и курса на импортозамещение в сельском хозяйстве», – подчеркнула директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Уже сейчас пользователям платформы «Своё фермерство» доступно более 1000 селекционных сортов семян (зерновых, масличных, бобовых, овощных, бахчевых, технических культур, а также трав и цветов) от десятков научно-исследовательских институтов и центров, а также широкий выбор племенных сельскохозяйственных животных с высокой продуктивностью в категориях крупного и мелкого рогатого скота, лошади, пчелы, птицы и другие животные, а также биоматериал быков. Так, на маркетплейсе представлен широкий ассортиментом крупнейшего племенного предприятия России в области воспроизводства и искусственного осеменения АО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных».

Пользователям маркетплейса также доступны семена российских сортов картофеля от таких лидеров отечественной селекции и семеноводства, как ООО «Агропромышленная компания «Любовское», ООО «Зольский картофель», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет», ООО АТФ «Агрос», семена гибридов сахарной свеклы от ООО «СоюзСемСвекла», ФГБНУ «Первомайская селекционная опытная станция сахарной свеклы».

Кроме выбора товаров пользователи ресурса по селекции и генетике смогут получить доступ к полезным цифровым решениям от отечественных агротехкомпаний, а также к подборке актуальных экспертных материалов: статей и видеообзоров о новых селекционных сортах и породах сельскохозяйственных животных. Например, для растениеводов представлены рекомендации по сервисам, которые помогут обеспечить контроль на всех производственных этапах от посевной до уборочной кампании и получить богатый урожай сельхозкультур (сервис анализа почвы, прогноза урожая, оценки плодородия, мониторинга полевых работ «Агросигнал»). Животноводы могут воспользоваться сервисом геномной селекции по повышению продуктивности и здоровья стада – KSITEST, сервисами по управлению стадом и производственными процессами на ферме Musoft или сервисом круглосуточной поддержки ветеринара и зоотехника «Ветэксперт».

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