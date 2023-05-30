Проверять территорию сада на личинки майских жуков порекомендовал псковский эксперт

18:20, 29 мая 2023, ПАИ

Будущим садоводам необходимо перед закладкой сада проверять землю на личинки майского жука — хруща. Об этом рассказал руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Это самый большой вредитель в Псковской области, который [в период] до трёх лет может уничтожить все деревья», — сказал Илья Мельник. По его словам, проверить землю можно одним способом — копать.

«Надо искать белые личинки: это самая страшная штука не только в СЗФО — Московская область уже жалуется, в Белоруссии — тоже. Может за лето положить до 20–30 гектаров, а всё это очень большие деньги», — отметил гость студии.

Он подчеркнул, что, если личинки жуков были обнаружены, их нужно убирать механически. «Если на площади, где задумали закладывать сад, вы увидели эту личинку, значит, вы целый год должны работать на этой земле — дисковать, пахать, культивировать, выкидывать их наверх — их птицы собирают. Это необходимо, чтобы уменьшить популяцию», — заключил эксперт.