Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Великих Луках

17:44, 29 мая 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь задним ходом, наехал на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Дорожная авария произошла на Октябрьском проспекте у дома № 124а в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Пострадал 51-летний мужчина. Ему на месте оказали медицинскую помощь, а после госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ГИБДД.

Проводятся мероприятия, направленные на задержание нарушителя. Обстоятельства произошедшего выясняются.