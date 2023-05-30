Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Великих Луках
Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero, двигаясь задним ходом, наехал на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Дорожная авария произошла на Октябрьском проспекте у дома № 124а в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Пострадал 51-летний мужчина. Ему на месте оказали медицинскую помощь, а после госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Великие Луки, сотрудники ГИБДД.
Проводятся мероприятия, направленные на задержание нарушителя. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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