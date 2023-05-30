До +21 градуса прогнозируется в Псковской области 30 мая
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 30 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики прогнозируют облачность без существенных осадков, днём местами пройдёт небольшой дождь.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +16 до +21 градуса.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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30 мая 2023
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