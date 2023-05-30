Движение транспортных средств на участке улицы Ветряной в Пскове будет ограничено

20:35, 29 мая 2023, ПАИ

30 мая подрядная организация приступит к укладке асфальта на улице Ветряной в Пскове, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Работы будут проводиться на участке от улицы Ипподромной до улицы Александра Невского, в связи с чем движение транспортных средств будет ограничено. В качестве объезда предлагается использовать улицы Александра Невского и Александра Матросова.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просит заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.