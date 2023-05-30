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Общество

Псковские производители через два-три года закроют потребность области в яблоках – эксперт

В ближайшие два-три года садоводы Псковской области полностью закроют потребность региона в яблоках. Об этом заявил руководитель крестьянского хозяйства из Себежского района, занимающийся садоводством, Иван Мельник в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

На фото Иван Мельник. Фото ПАИ

«В Псковской области же развивается не только садоводство, плюс ещё очень хорошо плодово-ягодные начали развиваться, то есть смородины, малины, клубники закладывают много. Если мы будем шагать так, как сейчас, через года два-три, мы [производители. — ПАИ.] в области полностью закроем потребности в яблоках и ягодах», — отметил Иван Мельник.

Он также добавил, что производители в Псковской области не конкурируют между собой, а являются коллегами. «Если садоводы не будут между собой общаться, то будет очень плохо», — заключил гость студии.

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