Печорских детей и подростков проконсультировали о правилах поведения на дороге летом

21:04, 29 мая 2023, ПАИ

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» провели профилактические беседы с несовершеннолетними детьми и подростками на тему предотвращения и пресечения нарушений правил дорожного движения детьми. Об этом сообщила газета «Печорская правда».

Несовершеннолетние — особая категория участников дорожного движения. «Понятно, что многие дети самостоятельны и обучены родителями и педагогами азам соблюдения ПДД. Но иногда этого недостаточно, ведь на дороге случаются и непредвиденные ситуации, связанные с риском получить травму или того хуже», — замечает начальник ОГИБДД МО МВД России «Печорский» майор полиции Никита Евдокимов.

Полицейские посещают образовательные учреждения муниципалитета, где не только напоминают, что необходимо соблюдать осторожность на дороге, но и знакомят несовершеннолетних с изменениями в правилах.

«Очень важно, чтобы ребята, тем более во время наступивших летних каникул, вели себя дисциплинированно на улицах. Также наши сотрудники неукоснительно требуют от водителей перевозить детей в автокреслах или используя специальные удерживающие устройства. От этого зависит жизнь ребёнка», — напоминает Никита Евдокимов.

В аварии с начала 2023 года пострадал один ребёнок. К административной ответственности привлечено восемь несовершеннолетних — в основном за управление мопедами или мотоциклами без прав.

Стоит напомнить, что для получения права управления некоторыми видами транспортных средств необходимо пройти курс обучения и сдать экзамены. А это разрешено с 16 лет. Также отметим, что велосипедист может выезжать самостоятельно на дороги общего пользования с 14 лет, причём соблюдая строгие ограничения в виде движения только по спецдорожкам, обочинам и правому краю проезжей части. До семи лет нельзя передвигаться близ дорог на велосипеде самостоятельно — только в сопровождении взрослых.

«Правила просты, но строгое следование им сохраняет жизни и здоровье людей. А это важнее всего», — заключил Никита Евдокимов.

Напомним, что к ответственности за нарушения ПДД могут быть привлечены не только несовершеннолетние, но и их родители или законные представители.