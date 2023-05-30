Псковский театр драмы выступил на Международном фестивале ТЮЗа имени Брянцева
Псковская труппа дважды представила спектакль «Дядя Ваня» режиссёра Павла Зобнина на XXIV Международном театральном фестивале ТЮЗа им. А. А. Брянцева, который проходит в Санкт-Петербурге с 24 мая по 1 июня и включает в свою программу более 20 спектаклей российских и зарубежных театров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.
В числе фестивальных зрителей на показах Псковского театра драмы были артисты, режиссёры, руководители театров и критики со всей страны. Спектакль Псковского театра драмы посетили художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, художественный руководитель Ярославского драматического театра имени Волкова Валерий Кириллов, заместитель генерального директора Театра-фестиваля «Балтийский дом» Марина Беляева, директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева, критики Александр Вислов, Юрий Кобец, Надежда Таршис, Владимир Кантор, Татьяна Ткач, Владимир Спешков и другие.
«Я ваш театр давно люблю всем сердцем, мне близок Павел Зобнин, режиссёр сегодняшнего спектакля, и пьеса «Дядя Ваня» у Чехова моя самая любимая. Неожиданно получилось, что всё это срослось. Спектакль мне необычайно понравился своей тонкостью, своей чеховской природой. Все персонажи спектакля живые, узнаваемые, всех их встречал я в жизни. Всё необыкновенно тонко и точно, спасибо вам большое», — поделился с театром Александр Воронов, завлит Кинешемского театра драмы имени Островского.
«В спектакле Павел Зобнин убирает глобальные темы этой чеховской пьесы и погружается в личную историю. Он отбросил всё внешнее, все те места, которые чаще всего в постановках «Дяди Вани» становятся кульминационными. Павел приглушает театральность ради человеческой истории, тем самым приближая чеховскую пьесу к современной новой драме. Он делает это осознанно и концептуально», — отметил театральный критик, главный редактор журнала «Петербургский театрал» Владимир Кантор.
На показ спектакля в Петербурге пришли и постоянные зрители Псковского театра драмы из Петербурга и Москвы.
«Я не в первый раз смотрю этот спектакль и сегодня пригласила огромное количество своих друзей, потому что считаю, что лучшего «Дяди Вани» я в своей жизни не видела. Обожаю Псковский драматический театр», — поделилась петербурженка Оксана Волкова.
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