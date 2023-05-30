Псковский театр драмы выступил на Международном фестивале ТЮЗа имени Брянцева

21:48, 29 мая 2023, ПАИ

Псковская труппа дважды представила спектакль «Дядя Ваня» режиссёра Павла Зобнина на XXIV Международном театральном фестивале ТЮЗа им. А. А. Брянцева, который проходит в Санкт-Петербурге с 24 мая по 1 июня и включает в свою программу более 20 спектаклей российских и зарубежных театров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

В числе фестивальных зрителей на показах Псковского театра драмы были артисты, режиссёры, руководители театров и критики со всей страны. Спектакль Псковского театра драмы посетили художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, художественный руководитель Ярославского драматического театра имени Волкова Валерий Кириллов, заместитель генерального директора Театра-фестиваля «Балтийский дом» Марина Беляева, директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева, критики Александр Вислов, Юрий Кобец, Надежда Таршис, Владимир Кантор, Татьяна Ткач, Владимир Спешков и другие.

«Я ваш театр давно люблю всем сердцем, мне близок Павел Зобнин, режиссёр сегодняшнего спектакля, и пьеса «Дядя Ваня» у Чехова моя самая любимая. Неожиданно получилось, что всё это срослось. Спектакль мне необычайно понравился своей тонкостью, своей чеховской природой. Все персонажи спектакля живые, узнаваемые, всех их встречал я в жизни. Всё необыкновенно тонко и точно, спасибо вам большое», — поделился с театром Александр Воронов, завлит Кинешемского театра драмы имени Островского.

«В спектакле Павел Зобнин убирает глобальные темы этой чеховской пьесы и погружается в личную историю. Он отбросил всё внешнее, все те места, которые чаще всего в постановках «Дяди Вани» становятся кульминационными. Павел приглушает театральность ради человеческой истории, тем самым приближая чеховскую пьесу к современной новой драме. Он делает это осознанно и концептуально», — отметил театральный критик, главный редактор журнала «Петербургский театрал» Владимир Кантор.

На показ спектакля в Петербурге пришли и постоянные зрители Псковского театра драмы из Петербурга и Москвы.

«Я не в первый раз смотрю этот спектакль и сегодня пригласила огромное количество своих друзей, потому что считаю, что лучшего «Дяди Вани» я в своей жизни не видела. Обожаю Псковский драматический театр», — поделилась петербурженка Оксана Волкова.