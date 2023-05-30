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Общество

30 мая отмечается День окрошки

30 мая отмечается День окрошки, сообщает calend.ru.

Окрошка – традиционное блюдо русской кухни, одно из самых популярных летних блюд. Рецепт окрошки уходит корнями в далекое прошлое. Издревле на Руси крестьяне готовили простые блюда из овощей. Например, редьку с луком на квасу; тюрю из сухарей, хлебных корок, растительного масла и лука на простокваше; ботвинью – суп из отваренных и протертых листовых овощей и зелени («ботвы») на кислом квасе (иногда туда добавляли красную рыбу). Именно ботвинью считают «прародительницей» окрошки. Её рецепт упоминается в знаменитой книге «Домострой» XVI века. В ранних вариантах в окрошку добавляли соленья (например, соленые огурцы, сливы или грибы), а позднее – отварные овощи (картофель, морковь, репу) и пряные травы. Кстати, название «окрошка» свидетельствует о том, что для блюда требуется покрошить овощи.

Первое упоминание об окрошке, в привычном современному человеку виде, относится к концу XVIII века. Так, в книге Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» описан рецепт, где для приготовления предлагается мелко накрошить жареное мясо, лук и огурцы, заправить сметаной и залить огуречным рассолом, квасом или кислыми щами.

Причем в каждой местности существовали свои рецепты этого холодного супа. Например, различали мясную (с говядиной или мясом птицы), сборную (с языком и ветчиной) и рыбную окрошку. На Урале, к примеру, свежие огурцы заменяли квашеной капустой.

Также отличалась и заправка блюда. В качестве жидкой основы выступал не только квас (и белый квас домашнего приготовления), но и молочная сыворотка, огуречный рассол, кефир, айран, пиво, свекольный бульон. А приправами служили уксус, хрен, перец, горчица, сметана и растительное масло.

И в других национальных кухнях есть холодные супы, похожие на окрошку. К примеру, на Балканах популярен таратор – холодный суп на основе жидкого йогурта с огурцами, чесноком, грецкими орехами и укропом. В Восточной Европе готовят холодник – холодный суп из вареной свеклы и свежих овощей, который подают с заправкой из сметаны и половинкой вареного яйца. А в Узбекистане окрошку на кефире оправданно сравнивают с холодным супом чалоп.

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