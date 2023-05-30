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Общество

Международный день феминизма отмечают сегодня

30 мая отмечают Международный день феминизма – праздник, призванный напоминать о равноправии мужчин и женщин, о том, что человек не может быть дискриминирован по расовой, половой или религиозной принадлежности. 

Феминизм – это движение, которое отстаивает социальные, политические и экономические права женщин, борется с сексуальными домогательствами, дискриминацией и сексизмом. Считается, что это движение возникло во второй половине XIX века, когда женщины во многих странах мира стали более активными в общественной жизни и начали требовать равноправия. Хотя вопрос о необходимости уравнять права полов поднимали и такие великие мыслители, как Вольтер, Монтескье и Гельвеций. Но именно в конце XIX века требования феминисток за предоставление им избирательного права стали звучать все чаще.

Хотя за прошедшее время движение добилось немалых успехов, но даже и сегодня есть множество проблем неравенства и дискриминации женщин. Например, в некоторых государствах до сих пор существуют обычаи, которые имеют насильственный характер в отношении женщин и девочек. Кроме того, даже в развитых странах зарплаты мужчин и женщин на одинаковых должностях весьма отличаются. Нередко именно женщины сталкиваются с сексуальными домогательствами и предвзятым отношением на рабочем месте. Не менее частой проблемой является и домашнее насилие. Современный феминизм старается обратить внимание на эти проблемы и изменить ситуацию.

При этом в современном обществе сложилось неоднозначное отношение к феминизму. Многие люди считают, что это явление заставляет женщину забыть о своем истинном предназначении – матери и жены. Очень часто мужчины относятся к феминисткам как к истеричным мужеподобным женщинам, которым не знакомо понятие женственности. Однако именно благодаря феминисткам женщина сегодня имеет права работать, свободно самовыражаться, принимать решение о рождении ребенка.

Поэтому представительницы течения не намерены останавливаться на достигнутом и выступают за дальнейшие позитивные изменения положения женщин в обществе. К этому призывает и сегодняшний праздник. Сама же дата 30 мая выбрана неслучайно – в этот день была казнена Жанна д’Арк. Отважная женщина, сумевшая в свое время превзойти многих мужчин в вопросах дипломатии и военном деле.

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