Часть объектов Псковского музея закроют на санитарный день

07:24, 30 мая 2023, ПАИ

30 мая на нескольких объектах Псковского музея-заповедника пройдёт санитарный день. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

В частности, на обработку будут закрыты: Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря; главное здание Псковского музея-заповедника; картинная галерея Псковского музея-заповедника; Поганкины палаты; Приказная палата Псковского кремля; Власьевская башня; Плоская башня; Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского; музей-квартира В. И. Ленина; музей истории города Печоры; музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова; музей-усадьба М. П. Мусоргского; музей-усадьба С. В. Ковалевской.



31 мая – санитарный день во Дворе Постникова; в Варлаамовском углу (Высокая и Варлаамовская башни); в палатах у Сокольей башни (Дом Ксендза).