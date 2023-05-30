Псковичи выкладываются на работе на 83% – опрос

09:05, 30 мая 2023, ПАИ

Свой личный коэффициент полезного действия на работе среднестатистический пскович оценивает в 83%, коллег — в 70%, начальства — в 61%, сообщает сервис SuperJob.

При этом каждый пятый (19%) убежден, что, вопреки законам физики, его КПД превышает 100%, и только 2 человека из 100 признают, что их КПД составляет менее 10%: «Не дают реализоваться в полной мере».

КПД коллег горожане оценивают ниже личного — в среднем на 70%. То, что сослуживцы выжимают из себя больше энергии, чем потребляют, отмечает только каждый десятый (10%). Еще более критично опрошенные настроены по отношению к руководству: КПД своего начальника псковичи в среднем видят равным 61%.

Интересно, что подобный КПД имеют лидеры рейтинга полезности депутатов Госдумы.

По мнению 9%, эффективность шефа не достигает и 10%. Напротив, 12% убеждены, что руководитель выкладывается более чем на 100%. А вот начальники КПД своих подчиненных оценили в среднем на 73%. Причем 9% опрошенных считают результативность членов своей команды сверхвысокой, низкие оценки практически не ставили.