Праздник фонтанов пройдёт в Великих Луках 16 июня
16 июня в Великих Луках пройдёт Праздник фонтанов, пишет портал luki.news.
В рамках мероприятия в городе будут работать многочисленные выставки, ожидаются выступления различных артистов, тематические викторины и конкурсы.
В празднике принимают участие:
- 16:00-17:00 фонтан «Колос», площадь Ленина;
- 17:00-18:00 фонтан «Три поколения», площадь Матросова;
- 18:00-19:00 фонтан «Венок славы», площадь Калинина;
- 18:00-19:00 фонтан «Каменный цветок», площадь Рокоссовского.
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