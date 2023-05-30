Праздник фонтанов пройдёт в Великих Луках 16 июня

10:22, 30 мая 2023, ПАИ

16 июня в Великих Луках пройдёт Праздник фонтанов, пишет портал luki.news.

В рамках мероприятия в городе будут работать многочисленные выставки, ожидаются выступления различных артистов, тематические викторины и конкурсы.

В празднике принимают участие: