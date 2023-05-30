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Общество

Более 2 тысяч псковских семей потратили маткапитал на строительство

С начала действия программы материнского капитала в Псковской области 2346 семей распорядились материнским капиталом на строительство или реконструкцию частного жилого дома. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области. 

Всего по этим направлениям расходования средств было перечислено более 570 млн рублей. Деньги выделялись на строительство нового жилья, расширение имеющейся жилплощади либо для компенсации затрат на уже построенный или реконструированный дом.

Управляющая отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова рассказала, что использование материнского капитала при строительстве жилья осуществляется в два этапа. «Сразу после удовлетворения заявления владельцу сертификата перечисляется половина запрашиваемой суммы. Оставшиеся средства направляются после проведения основных работ по возведению или реконструкции дома. Если работы выполняет строительная организация, средства перечисляются ей напрямую, причем сразу всей суммой»,- пояснила она.

Управляющий также обратила внимание на то, что материнский капитал нельзя направить на строительство нежилого помещения, например хозяйственной пристройки или гаража, поскольку это не является улучшением жилищных условий семьи.

«В то же время работы по реконструкции, такие как замена крыши, окон либо подведение коммуникаций, могут осуществляться на средства маткапитала, но только если при этом увеличивается жилая площадь дома», - уточнила Наталья Мельникова.

Напомним, средства на строительство или реконструкцию дома выделяются, когда ребенку, давшему семье право на материнский капитал, исполняется 3 года. В случае погашения жилищного кредита или займа на строительство воспользоваться капиталом можно сразу после рождения или усыновления ребенка.

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