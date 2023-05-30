Коллектив «Клякса» из Великих Лук принял участие в международном конкурсе
Образцовый хореографический коллектив «Клякса», руководителем которого является Анна Аксенова, принял участие в международном многожанровом конкурсе Magic Universe. Конкурс прошёл в Твери. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Великих Лук.
Милена Степанова завоевала диплом лауреата I степени соло в номинации «Хореография. Современный танец» за номер «Пойду плясать».
Диплом лауреата II степени в номинации «Хореография. Современный танец» взяли воспитанники коллектива возрастной группы шести-семи лет.
Руководитель коллектива была награждена благодарственным письмом за профессиональный подход к подготовке участников.
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