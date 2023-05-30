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Общество

В псковском Доме офицеров пройдет выставка, посвящённая сето

Выставка «Карманы памяти», посвящённая народности сето, пройдёт на площадке псковского Дома офицеров 1 июня в 18:00. Об этом ПАИ рассказали организаторы выставки.

Петербургские художники Мария Турина и Наталия Трубина в своих работах передадут свои воспоминания о представителях и традициях народа сето. Более 25 лет авторы по полгода живут в Печорском районе, общение с сето долгое время было естественной составляющей их жизни и нашло отражение в их живописи. Мария Турина пишет портреты сето и предметы из их повседневной жизни, Наталия Трубина – мастер жанровых сцен.

Фото: Дом офицеров Пскова

«О портретах: хотела, конечно, сохранить их облик, не только по фотографии, но и по своим воспоминаниям, стараясь воспроизвести их характер. Пусть получилось немного однобоко, но разве всё расскажешь... Попутно «художник хотел сказать» (пытался себя убедить), имел надежду донести такую мысль: под неловкой личиной и несвершившейся, возможно, жизнью есть божий замысел об этом человеке, то, чем он, по идее, должен бы стать. Так, наверно, мы все, или почти все, и это предельно грустно.

Сето можно смотреть послойно: последний, постсоветский, слой был явлен в лицах, и я их немного застала. Был явлен грустью, пьянкой, упадком. Остатком чего-то былого, что пробилось даже через повседневность, – отголоском времени расцвета этого народа. И за ним – и это самое интересное – проглядывает древнее, языческое, мистическое.

Оно хорошо хранилось у сето, и именно их культура способна подарить встречу с давно минувшим прошлым. Если уметь зорко всматриваться, можно увидеть в каждой вещи (или лице) весь этот сгусток настоящего, прошлого и будущего», – считает Мария Турина.

Мероприятие откроется 1 июня в 18:00 на втором этаже псковского Дома офицеров по адресу: улица Комдива Кирсанова, 5.

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