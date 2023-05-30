За работу по удалению визуального шума похвалил Печоры главный архитектор Псковской области

11:39, 30 мая 2023, ПАИ

За работу по удалению визуального шума – аляпистых вывесок – похвалил Печоры начальник управления архитектуры и градостроительства правительства Псковской области Евгений Шапкин. Речь об этом шла на брифинге в медиацентре правительства региона.

«Мы плотно работаем с Печорами. Там к 550-летию монастыря происходят серьёзные изменения. В частности, в торговых рядах», – уточнил архитектор.

По его словам, работа по дизайн-коду до сих пор продолжается и в Пскове. «Сейчас мы активно работаем в муниципалитетах», – отметил Евгений Шапкин, добавив, что в правительстве области создана специальная рабочая группа по вопросу дизайн-кода в районах.

«Сроки не отодвигаются, они губернатором были объявлены, цель дизайн-кода – привести города к нормальному облику. Мы снимаем неподходящие, кривые, разноцветные баннеры, убираем хаос, меняем их на более лаконичные и нейтральные», – пояснил Евгений Шапкин.