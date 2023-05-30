На бесплатный органный концерт могут попасть псковичи

12:01, 30 мая 2023, ПАИ

1 июня в 15:00 в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова пройдёт органный концерт, сообщил ПАИ преподаватель колледжа, концертирующий органист Денис Маханьков.

В концерте прозвучит музыка Н. Брунса, Д. Букстехуде, И. Л. Кребса, И. С. Баха, Л. Вьерна, Й. Брамса.

Исполнители: Малиха Джафарова, Дарья Данильченко, Анастасия Тарасова, Елизавета Круглова, Татьяна Андреева, Ангелина Сергеева, Ева Кальцанова, Дмитрий Гусаков, Денис Маханьков.

Молодые псковские музыканты получили возможность заниматься на органе в 2021 году с приобретением для Псковского колледжа искусств электронного инструмента Johannus. Именно Денис Маханьков стал одним из инициаторов установки органа в колледже.

Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.