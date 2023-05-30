Святослав Колинко прокомментировал внедрение дизайн-кода в Псковском районе

13:19, 30 мая 2023, ПАИ

Как ведутся работы по внедрению дизайн-кода в Псковском районе, рассказал первый заместитель главы муниципалитета Святослав Колинко на брифинге в медиацентре правительства Псковской области.

«У нас каждую неделю идут работы по дизайн-коду. У нас новые микрорайоны, люди знают о том, что работает дизайн-код, каждую неделю от предпринимателей поступают по одному-два обращения. Если возникают какие-то сложности, пишем в областную рабочую группу, там нам дают рекомендации», – подчеркнул Святослав Колинко.

Он обратил внимание, что даже рекламные агентства, которые работают над разработкой вывесок, допускают ошибки. «По поводу ознакомления с документом – мы выставляли его на сайт и в соцсетях. И хочу сказать, что он [документ. – ПАИ] достаточно гибкий», – подчеркнул заместитель главы.

Святослав Колинко добавил, что предприниматели понимающе относятся к постановлению и идут навстречу.

«Будем работать, чтобы район максимально привести в порядок. Фасады зданий действительно преображаются. У нас это ярко заметно по ЖК «Видный», когда сразу всё привели в порядок, ЖК преобразился», – заключил заместитель главы.

Напомним, дорожную карту внедрения дизайн-кода утвердили в Псковской области. Также о внедрении дизайн-кода в регионе рассказал главный архитектор Псковской области.