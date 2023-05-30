Многие псковичи сошли с дистанции во время ралли из-за поломки техники – Олег Мыслевич

18:17, 30 мая 2023, ПАИ

Почти все псковские пилоты сошли с дистанции во время ралли «Уралхим Псков – 2023» из-за поломки техники. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

По его словам, исходя из особенностей данного вида спорта, в ходе соревнований могут происходить разные вещи, которые обывателя могут привести в шок, а для гонщиков это вполне обычная ситуация. «Вылет с трассы или перевороты автомобилей — это дело совершенно нормальное. Без этого не обошлось. Но самое главное, что пострадала только техника. Не потребовалось вмешательство медицинских работников и сотрудников МЧС», — подчеркнул Мыслевич.

В частности, в группе R3 Псковскую область представляли Александр Гришин (Санкт-Петербург) и Владислав Супрун (Великие Луки) на автомобиле ВАЗ-2112. Пилоты выбыли из гонки на четвёртом скоростном участке из-за возникших проблем с трансмиссией.

Участвовавшие в зачёте «Наша классика» псковские гонщики Алексей Белов и Денис Баулин на финиш приехали четвёртыми. В ходе гонки у них возникли технические проблемы, в связи с чем часть трассы они проехали с включённым аварийным сигналом и на невысокой скорости. Павел Захарченко (Псков) и Борис Баденщиков (Великие Луки) выбыли из гонки на пятом скоростном участке из-за поломки двигателя.

Отметим, что ралли «Уралхим Псков – 2023» является третьим этапом чемпионата России по ралли и вторым этапом Кубка содружества по ралли «Трофей Александра Невского». Всего в рамках соревнований прошло восемь спецучастков общей протяжённостью порядка 120 километров, в том числе марафонский спецучасток протяжённостью 34 километра. Общая дистанция ралли составила около 530 километров.

Фоторепортаж со спортивного мероприятия можно посмотреть здесь.