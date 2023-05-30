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Общество

175 заявок принято к участию в конкурсе «Позывной – Россия! Поэзия нового времени»

Продолжается приём заявок на участие в поэтическом конкурсе «Позывной – Россия! Поэзия нового времени». На 30 мая поступило 180 заявок, из которых 175 приняты к участию в конкурсе. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Напомним, что конкурс организован Псковским региональным отделением Союза писателей России, в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив. На конкурс принимаются произведения, посвящённые республикам Донбасса, их героическому противостоянию украинскому нацизму и национализму, специальной военной операции и её героям, единению граждан России перед внешней угрозой, Русскому миру. Конкурс проводится по принципу: один автор – одно произведение.

Тематика конкурса «Позывной – Россия! Поэзия нового времени» не оставила равнодушными поэтов разных возрастов, из различных регионов России и не только России. На сегодняшний день участниками конкурса стали поэты из 23 субъектов Российской Федерации, а также Белоруссии и Казахстана. Возраст самого юного участника конкурса – 10 лет, самого опытного – 76 лет.

Из 175 произведений, принятых к участию в конкурсе, 28 – стихи поэтов в возрасте до 27 лет, поступившие для участия в молодёжной номинации конкурса.

Отдельно необходимо отметить, что сражающиеся регионы России не остаются в стороне от нашего конкурса. 14 заявок поступили от поэтов Донбасса, в том числе семь – из Донецкой народной республики и семь – из Луганской народной республики.

Напомним, что до окончания конкурса осталось менее двух недель. Срок приёма заявок на участие в открытом поэтическом конкурсе «Позывной – Россия! Поэзия нового времени» заканчивается 10 июня 2023 года.

Официальная страница конкурса: https://pskovpisatel.ru/позывной-россия/поэтический-конкурс-2023/.

Литературно-просветительский проект «Позывной – Россия!» реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.

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