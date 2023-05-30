Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Олег Мыслевич: Псковские пилоты достойно показали себя в качестве нулевых экипажей

Псковские пилоты во время ралли «Уралхим Псков – 2023» достойно показали себя в качестве нулевых экипажей, обеспечивающих безопасность при проведении соревнований. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

На фото Олег Мыслевич. Фото ПАИ

Он подчеркнул, что, несмотря на то что почти всех псковских пилотов преследовали проблемы с техникой, все экипажи очень достойно показали себя в качестве нулевых экипажей службы безопасности.

«Все прошли дистанцию от старта до финиша. Все выполнили свою задачу обеспечения безопасности и подготовки трассы, проверки трассы, судейского состава. Все нулевые экипажи преодолели трассу без поломок и обеспечили безопасность чемпионата России», — отметил Олег Мыслевич.

Отметим, что ралли «Уралхим Псков – 2023» является третьим этапом чемпионата России по ралли и вторым этапом Кубка содружества по ралли «Трофей Александра Невского». Всего в рамках соревнований прошло восемь спецучастков общей протяжённостью порядка 120 километров, в том числе марафонский спецучасток протяжённостью 34 километра. Общая дистанция ралли составила около 530 километров. С фоторепортажем с мероприятия можно ознакомиться здесь

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 мая 2023

Олег Мыслевич: Псковские пилоты достойно показали себя в качестве нулевых экипажей
30 мая 2023

Более 10 медалей привезли великолукские самбисты с соревнований в Полоцке
30 мая 2023

Первенство Псковской области по велоспорту прошло в Великих Луках
30 мая 2023

Встреча с призёрами спортивного фестиваля среди инвалидов проходит в медиацентре ПАИ
30 мая 2023

Псковские полицейские победили в региональном турнире по мини-футболу
29 мая 2023

Олег Мыслевич: Ралли «Уралхим Псков – 2023» стали ещё одной страницей в истории автоспорта России
29 мая 2023

Спортивный комментатор ралли «Уралхим Псков – 2023» рассказал о казусах минувших соревнований
29 мая 2023

Первенство Пскова по велосипедному спорту пройдёт 10 июня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...