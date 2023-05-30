Олег Мыслевич: Псковские пилоты достойно показали себя в качестве нулевых экипажей

19:02, 30 мая 2023, ПАИ

Псковские пилоты во время ралли «Уралхим Псков – 2023» достойно показали себя в качестве нулевых экипажей, обеспечивающих безопасность при проведении соревнований. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

Он подчеркнул, что, несмотря на то что почти всех псковских пилотов преследовали проблемы с техникой, все экипажи очень достойно показали себя в качестве нулевых экипажей службы безопасности.

«Все прошли дистанцию от старта до финиша. Все выполнили свою задачу обеспечения безопасности и подготовки трассы, проверки трассы, судейского состава. Все нулевые экипажи преодолели трассу без поломок и обеспечили безопасность чемпионата России», — отметил Олег Мыслевич.

Отметим, что ралли «Уралхим Псков – 2023» является третьим этапом чемпионата России по ралли и вторым этапом Кубка содружества по ралли «Трофей Александра Невского». Всего в рамках соревнований прошло восемь спецучастков общей протяжённостью порядка 120 километров, в том числе марафонский спецучасток протяжённостью 34 километра. Общая дистанция ралли составила около 530 километров. С фоторепортажем с мероприятия можно ознакомиться здесь.