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Общество

Каждый третий пскович боится одиночества – опрос

Жизни без общения с близкими больше всего боятся воспитатели, бухгалтеры и офис-менеджеры, а о том, что одиночество их не страшит, чаще говорят бармены, дизайнеры и администраторы, сообщается в опросе SuperJob.

Двое из трёх псковичей (66 %) не боятся одиночества: 30 % возможность остаться наедине с собой абсолютно не пугает, а 36 % скорее не пугает. «Наоборот, мечтаю об уединенной жизни»; «Столько интересных книг, занятий, фильмов – я точно не заскучаю», – делятся опрошенные. Напротив, каждый третий (31 %) страшится одиночества: каждый девятый (11 %) однозначно боится этого состояния, а каждый пятый (20 %) – скорее боится.

Тех, кого пугает одиночество, больше всего среди россиян с доходом менее 30 тысяч рублей (в целом 37 %), тогда как самодостаточные люди чаще встречаются среди респондентов с доходом свыше 80 тысяч рублей (67 %). Страх перед одиночеством более характерен для молодёжи до 24 лет, чем для 25-34-летних (33 % против 31 %).

Одиночество больше пугает воспитателей (70 %), бухгалтеров (44 %), офис-менеджеров (43 %), медсестёр и менеджеров по продажам (по 41 %). О том, что они не будут страдать без общения, чаще всего говорят бармены (92 %), дизайнеры (77 %), администраторы (75 %), менеджеры по логистике и системные администраторы (по 71 %).

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