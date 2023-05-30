До 80 тысяч рублей готовы платить водителю в «Экопроме»
Региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами требуются водители категории «Е» для работы на спецтехнике в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в филиале ООО «Экопром».
Соискателю предлагают оформление по трудовому кодексу РФ, соцпакет. График работы: 5/2 или 2/2. Заработная плата до 80 000 рублей до вычета.
По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8 (911) 350-26-15.
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