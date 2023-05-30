До 80 тысяч рублей готовы платить водителю в «Экопроме»

16:06, 30 мая 2023, ПАИ

Региональному оператору по обращению с твёрдыми коммунальными отходами требуются водители категории «Е» для работы на спецтехнике в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в филиале ООО «Экопром».

Соискателю предлагают оформление по трудовому кодексу РФ, соцпакет. График работы: 5/2 или 2/2. Заработная плата до 80 000 рублей до вычета.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 8 (911) 350-26-15.