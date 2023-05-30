Водителя иномарки госпитализировали после ДТП с микроавтобусом в Плюсском районе

14:01, 30 мая 2023, ПАИ

Водителя госпитализировали в результате столкновения автомобиля Chevrolet Lacetti и микроавтобуса IVECO Daily в Плюсском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Дорожная авария произошла в деревне Заполье на улице Ленинградской, 56. Травмы в результате аварии получил водитель легкового автомобиля: его госпитализировали.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.