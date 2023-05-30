Псковичка похитила алкоголь из магазина на Рижском проспекте

15:36, 30 мая 2023, ПАИ

Росгвардия задержала псковичку, которая подозревается в краже спиртного из магазина в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

30 мая экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 28-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала спиртные напитки.

По данному факту проводится проверка.