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Общество

Tele2 предлагает три месяца бесплатного домашнего интернета и цифрового ТВ

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает клиентам добавить фиксированный интернет к основному тарифу. При первом подключении домашнего интернета и цифрового телевидения новые пользователи получат три месяца бесплатно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Предложение Tele2 действует при первом подключении опции домашнего интернета к тарифам оператора: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», Black и Premium. Затем стоимость услуги составит всего 350 рублей в месяц на скорости 100 Мбит/с, 400 рублей на скорости 200 Мбит/с, 450 рублей на скорости 300 Мбит/с. Акцией можно воспользоваться до 23 августа 2023 года.

Компания Tele2 предлагает два варианта для подключения домашнего интернета, которые зависят от потребностей клиента и технических возможностей на конкретном адресе.

  • Высокоскоростной GPON – обеспечивает выделенный оптоволоконный канал с высокой пропускной способностью и стабильными скоростями до 500 Мбит/с. Для этого варианта потребуется оптический роутер, который можно взять в рассрочку или арендовать за 150 руб. в месяц (стоимость роутера 5100 руб.);

 

  • Стандартный LAN – подключение через классическую витую пару, которая обеспечивает скорость до 100 Мбит/с. В этом случае пользователь может использовать свой собственный Wi-Fi-роутер.

Оформить заявку на подключение пользователи Tele2 могут в салонах оператора либо в личном кабинете мобильного приложения. Проверить наличие технической возможности подключения по домашнему адресу, выбрать скорость передачи данных, время установки оборудования можно также в личном кабинете.

Подробнее об услуге на сайте tele2.ru.

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