Пропавшую в Великих Луках девочку нашли живой

15:01, 30 мая 2023, ПАИ

Пропавшую в Великих Луках 14-летнюю девочку нашли живой. Об этом сообщили в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

«Найдена, жива. Спасибо всем откликнувшимся, волшебная сила репоста вновь в действии», — отметили в поисковом отряде.

Ранее сообщалось, что девочка ушла с улицы Сибирцева в Великих Луках 29 мая около 11:00. О её розыске поисковики сообщили около полудня 30 мая.