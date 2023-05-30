Пропавшую в Великих Луках девочку нашли живой
Пропавшую в Великих Луках 14-летнюю девочку нашли живой. Об этом сообщили в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».
«Найдена, жива. Спасибо всем откликнувшимся, волшебная сила репоста вновь в действии», — отметили в поисковом отряде.
Ранее сообщалось, что девочка ушла с улицы Сибирцева в Великих Луках 29 мая около 11:00. О её розыске поисковики сообщили около полудня 30 мая.
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