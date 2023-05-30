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Общество

Цель создания в Пскове филиала госфонда «Защитники Отечества» назвала его руководитель

О составе команды, задачах и графике работы регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества», который открылся в Пскове сегодня, 30 мая, рассказала его руководитель Надежда Васильева в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы служим главным ценностям фонда: это справедливость, уважение, забота. Фонд должен помогать и воспитывать, стремиться всячески помочь тем, кто героически служит Родине. Общество должно понимать: мы здесь, потому что они там», — подчеркнула руководитель фонда. 

Надежда Васильева также отметила, что ранее ничего подобного не было: ни после Великой Отечественной войны, ни после Афганистана, ни после чеченских кампаний и других военных конфликтов. «Каких-то готовых рецептов нет. Подобная работа сложная и нужная. Мы вместе — мы справимся», — подчеркнула Надежда Васильева.

«Открытие подобного центра имеет очень важное значение для семей и участников СВО. Это действительно огромное событие для нас, так как, сталкиваясь с трудностями, иногда тяжело понять, куда обратиться за помощью, где сразу услышат и помогут. Со знанием, что у нас есть такой центр, многие моменты станет преодолевать намного проще», — заметила в свою очередь псковичка Татьяна Кустова, которая посетила сегодня новый центр.

По словам руководителя, подготовка к работе велась слаженно и быстро — в течение двух месяцев с момента, когда президент Владимир Путин подписал указ о создании подобных центров в регионах России. На данный момент региональный фонд полностью укомплектован. Его функционирование будут обеспечивать руководитель, шестеро его заместителей и 40 социальных координаторов. 

Надежда Васильева также обратила внимание, что первое время в работе центра примут участие работающие с семьями мобилизованных в муниципалитетах общественные помощники губернатора Михаила Ведерникова из Псковского, Островского районов и города Великие Луки. 

Официально центр откроет свои двери 1 июня. График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. 

«Официально установлен перерыв, но даже в это время фонд закрываться не будет. Кто бы в какое время ни обратился, мы его примем. Будем стремиться оказывать помощь в рамках наших полномочий, даже если это выходные. Мы считаем, что это правильно. Сейчас наша задача — действовать проактивно», — добавила Надежда Васильева.

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