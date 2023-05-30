Часть улицы Труда в Пскове закроют для движения транспорта
С 31 мая в Пскове начинается ремонт проезжей части улицы Труда от Текстильной до Звездной, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
В связи с этим будет ограничено движение транспорта на участке от улицы Текстильной до улицы Звездной при движении из центра города. Перекрывать дорогу будут по полосам, попеременно.
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