Часть улицы Труда в Пскове закроют для движения транспорта

15:23, 30 мая 2023, ПАИ

С 31 мая в Пскове начинается ремонт проезжей части улицы Труда от Текстильной до Звездной, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

В связи с этим будет ограничено движение транспорта на участке от улицы Текстильной до улицы Звездной при движении из центра города. Перекрывать дорогу будут по полосам, попеременно.