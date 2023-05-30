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Политика

Вице-спикер Псковского областного Собрания – о НВП: Это всегда пригодится

Нужна ли школьникам начальная военная подготовка, рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике регионального парламента Игорь Дитрих в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3).

На фото Игорь Дитрих. Фото ПАИ

«Бояться этого [начальной военной подготовки. – ПАИ.] не надо. Конечно, определённое время в плане воспитания именно патриотизма маленько упущено в связи с определёнными причинами. Сейчас мы это усиленно возобновляем», – сказал Игорь Дитрих.

По его словам, то, чему сейчас обучают на таких занятиях, всегда пригодится в жизни. «То, чему учат ребят, – это повседневная жизнь. Мы всё равно и попадаем в ДТП, и получаем травмы, и в лесу за грибами и на рыбалке и спотыкаемся, и попадаем в воду. В любом случае всё то, что им преподают, в целом пригодится в жизни, особенно мальчикам», – подчеркнул вице-спикер областного Собрания.

Он также отметил, что при общении с детьми наблюдает большой интерес к подобным дисциплинам. «У них интерес ещё больший, чем мы предполагаем. Им это интересно», – заключил гость студии.

Ранее сообщалось, что центр военно-спортивной подготовки открылся в Псковской области. 

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