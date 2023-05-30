Более 20 спортсменов с инвалидностью занимается в областной Федерации спорта лиц с ПОДА

19:14, 30 мая 2023, ПАИ

Более 20 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата занимается в Псковской региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». Об этом рассказала заместитель председателя региональной организации Алёна Петрова-Иньковская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По её словам, в областной Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата занимаются спортсмены из Пскова, Великих Лук, Гдова, Печор, Дно.

«В большей степени индивидуально у нас проходят тренировки. Каждый подготавливается к своему виду спорта, в чём он лучше. Например, колясочники часто ездят отдельно тренироваться в настольном теннисе», — сказал спортсмен Валерий Гаврилов и добавил, что Всероссийское общество инвалидов часто проводит фестивали по настольным играм, где они собираются и оттачивают мастерство.

Также Алёна Петрова-Иньковская отметила, что спортсменам из других районов проблематично приехать в Псков, поэтому каждый тренируется у себя.

Помимо этого, перед соревнованиями в федерации проводят отбор. «К нам приезжают спортсмены из Псковской области, и мы проводим внутренний отборочный тур по видам дисциплин, которые будут на фестивалях. Кто занимает лучшие места — тот и едет», — сказала Алёна Петрова-Иньковская.

На данный момент тренирует спортсменов тренер из Великих Лук Денис Смирнов. «К сожалению, псковские ребята не могут с ним заниматься, так как тренер находится в Великих Луках, но мы всегда на связи, и он помогает нам в любых вопросах. На самих фестивалях, прежде чем приступить к выступлениям, он постоянно информирует и помогает», — подчеркнула Алёна Петрова-Иньковская и рассказала, что Денис Смирнов внёс большой вклад в победу спортсменов Псковской области на межрегиональном спортивном фестивале.

Напомним, что псковские спортсмены завоевали семь медалей на межрегиональном спортивном фестивале среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), который проходил в Калининградской области.