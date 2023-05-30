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Бесплатные экскурсионные программы проводят псковские волонтёры гостеприимства

Бесплатные экскурсионные программы для псковичей и гостей города проводят волонтёры гостеприимства. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: здесь и далее НКО «Сила Юности»

В октябре 2022 года в Пскове стартовал проект «Волонтёры гостеприимства: Мастерство гида / Skillof guide» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Восемь месяцев длилась подготовка волонтёров в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет изучали множество специфических дисциплин, посещали учебные экскурсии, проходили тренинги и практику. А теперь – представляют свои программы псковичам и гостям города.

Первые участники проекта начали работу ещё в марте 2023 года, когда ребята встречали региональные команды спортсменов и знакомили их с Псковом. Затем псковские волонтёры гостеприимства получили первый международный опыт, принимая молодёжную делегацию из Белоруссии.

В апреле экскурсионные программы и интерактивы ребята проводили для участников форума «ПРО-защита». Не осталась без внимания и тема экологического туризма. Совместно с партнёрскими организациями, гидами-волонтёрами были разработаны и реализованы программы, в рамках которых псковские школьники совершили виртуальные путешествия по заповедным территориям региона.

Отмечается, что более половины добровольческих инициатив участники проекта посвятили патриотической тематике. Военная история Пскова, ратные подвиги, примеры героизма и мужества псковичей включены в интерактивные и экскурсионные программы выпускников проекта «Волонтёры гостеприимства: Мастерство гида / Skill ofguide».

«Экскурсионные прогулки, интерактивные программы и площадки, мастер-классы и виртуальныепутешествия – «Сделано с душой!». Такой вердикт выносят наши журналисты, побывав на итоговых мероприятиях проекта. Ведь девиз волонтёров гостеприимства – «Доступные и душевные путешествия», – говорится в сообщении.

Подробности и даты предстоящих экскурсионных программ размещены в официальной группе «Волонтёры гостеприимства Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

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