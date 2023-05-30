ФОТОФАКТ Специалисты ПТС продолжают работы на улице Кузнецкой
Специалисты Псковских теплосетей продолжают работы по замене магистрали на перекрёстке улицы Кузнецкой и Октябрьского проспекта, передаёт корреспондент ПАИ.
Отметим, что перекрывать Октябрьский проспект для работы не придётся: новые трубы протащат под дорожным полотном.
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