ФОТОФАКТ Специалисты ПТС продолжают работы на улице Кузнецкой

17:51, 30 мая 2023, ПАИ

Специалисты Псковских теплосетей продолжают работы по замене магистрали на перекрёстке улицы Кузнецкой и Октябрьского проспекта, передаёт корреспондент ПАИ.

Отметим, что перекрывать Октябрьский проспект для работы не придётся: новые трубы протащат под дорожным полотном.