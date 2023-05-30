Псковские НКО смогут получить гранты на реализацию соцпроектов

17:16, 30 мая 2023, ПАИ

Заявки на предоставление субсидий смогут подать социально ориентированные НКО Пскова с 13 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

На реализацию социально значимых проектов они смогут получить до 250 тысяч рублей. Гранты могут направить на проекты следующих тематик:

– профилактика социального сиротства;

– поддержка материнства и детства;

– повышение качества жизни людей пожилого возраста;

– социальная адаптация инвалидов и их семей;

– охрана окружающей среды и защита животных;

– оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам.



Заявки принимаются до 13 июля в отделе предпринимательства и потребительского рынка администрации Пскова по адресу: Псков, улица Ленина, 3, 1-й этаж.



Телефоны для справок: 29-10-69, 29-10-67, электронная почта: oppr@pskovadmin.ru.