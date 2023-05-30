Псковские НКО смогут получить гранты на реализацию соцпроектов
Заявки на предоставление субсидий смогут подать социально ориентированные НКО Пскова с 13 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.
На реализацию социально значимых проектов они смогут получить до 250 тысяч рублей. Гранты могут направить на проекты следующих тематик:
– профилактика социального сиротства;
– поддержка материнства и детства;
– повышение качества жизни людей пожилого возраста;
– социальная адаптация инвалидов и их семей;
– охрана окружающей среды и защита животных;
– оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам.
Заявки принимаются до 13 июля в отделе предпринимательства и потребительского рынка администрации Пскова по адресу: Псков, улица Ленина, 3, 1-й этаж.
Телефоны для справок: 29-10-69, 29-10-67, электронная почта: oppr@pskovadmin.ru.
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